Sipas sekretarit të këtij subjekti deri në mesnatë mund te ketë ndryshime

Sipas sekretarit të këtij subjekti deri në mesnatë mund te ketë ndryshime

Subjekti politik Nisma për Kosovën ende nuk ka finalizua listën me kandidatë për deputetë për zgjedhjet e 11 qershorit.

Sekretari organizativ i Nisma-s, Enver Hoti bëri të ditur se lista e kandidatëve përmbyllet sonte në orën 24:00. Ai nuk tregoi se kush janë kandidatët, sepse sipas tij mund të ketë ndryshime.

Në bazë të marrëveshjes që ka sy subjekt në koalicion me PDK, AAK për zgjedhjet e parakohshme , lista e Nisma-s do të jetë në garë me 15 kandidatë.

http://rtv21.tv/nisma-sonte-permbylle-listen-e-kandidateve/