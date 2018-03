Pacolli në Japoni me agjendë të ngjeshur dhe takime të shumta

Ministri i Punëve të Jashtme të Kosovës, Behgjet Pacolli ka nisur sot një vizitë zyrtare në Japoni. Pacolli ka treguar se gjatë kësaj vizite fillimisht do të takohet me ministrin e Ekonomisë, Tregtisë dhe Industrisë, Hiroshige Seko dhe pas ai do të jetë mysafirë i homologut të tij japonez, Ministrit të Jashtëm, Tarō Kōno në një darkë pune.

“Thellësisht mirënjohës shtetit japonez për mbështetjen e gjithanshme ndaj Kosovës si në konsolidimin e shtetit brenda, ashtu edhe në forcimin e subjektivitetit ndërkombëtarë në marrëdhëniet me jashtë”, ka shkruar Pacolli në Facebook.

Tutje ministri ka thënë se do të kërkojë mbështetje dhe rritjen e investimeve japoneze në energji, infrastrukturë dhe fusha tjera me interes në Kosovë.

“Japonia ka qenë dhe mbetet një zë i fuqishëm i shtetit të Kosovës në Azinë Lindore. Kemi se çka të mësojmë nga fuqia e tretë ekonomike e botës”, thuhet në postimin e Pacollit në Facebook./21Media