Nitaj i reagon Hotit

Pas akuzave të Aleancës së Ardhëmrisë së Kosovës se Lidhja Demokratike e Kosovës ka ndryshuar marrëveshjen për Projektligjin për demarkacionin ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi, Avdullah Hoti dhe Vjosa Osmani kanë mohuar këtë gjë duke thënë se marrëveshja është e njëjta me të cilën është pajtuar edhe kryeministri Haradinaj.

Por lidhur me këtë ka reaguar edhe deputeti nga AAK-së, Muharrem Nitaj. Ai i është drejtuar Hotit duke i thënë se në deklaratën e shkruar për demarkacionin me Malin e Zi, Dokumentacioni zyrtar i Kosmisionit Shtetëror nuk është përfshirë fare si pjesë përbërëse e Ligjit, por është ndarë me pikë të veçantë.

“Hoti ose ka harru ose s’po i kujtohet

Shefi i GP të LDK-së, Avdullah Hoti e paska publikuar tekstin e asaj që po thotë se e paska lexuar në seancën e sotme.

Ndoshta ka harruar Zoti Hoti, se në seancë nuk ka përmendur as pikë as paragraf, por ka thënë se pjesë përbërëse e kētij ligji janë:

Marrëveshja për kufirin shtetëror 2015

Deklarata e përbashkët e dy presidentëve dhe

Dokumentacioni zyrtar i Komisionit Shtetëror-për orientim.

Nderkaq në deklaratën e shkruar Dokumentacioni zyrtar i Kosmisionit Shtetëror nuk është përfshirë fare si pjesë përbërëse e Ligjit, por është ndarë me pikë të vecantë. Ndëgjojeni fjalen e Zotit Hoti dhe krahasojeni me tekstin e shkruar dhe gjykoni vetë. Kjo është kaq e thjeshtë. “, ka shkruar Nitaj në Facebook./21Media