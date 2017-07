Këngëtarja, Vesa Luma sot ka kremtuar një ditë të veçantë

Djali i saj i vogël Lian, mbush sot 14 muaj, dhe me këtë rast ajo ka publikuar një foto në Instagram bashkë me të.

Vesa i ka bashkëngjitur fotos edhe disa fjalë shumë emocionuese.

“#14muaj Lian. Kush do të kishte menduar se një ditë, do të vinit në këtë botë dhe do të ndryshonit gjithçka në jetën time në mënyrën më të mirë të mundshme” ka shkruar Vesa./21Media