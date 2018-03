Hakohet llogaria e lojtarit në Facebook

Një komunikatë përmes së cilës u kumtua pensionimi i Riyad Mahrezit nga futbolli, ishte rezultat i hakimit të llogarisë së tij në Facebook.

Mahrezi pasi realizoi golin e barazimit kundër Bournemouthit të shtunën, premtoi se do të jepte gjithçka për Leicesterin. Ky ishte goli i parë i tij që prej dështimit të transferimit në Manchester City.

Deklarata e publikuar, sipas Sky Sports, nuk vjen prej lojtarit, por prej disa hakerëve.

“Pas konsultimeve me doktorët, kam vendosur që të qëndroj larg futbollit. Kohës time si futbollist i erdh fundi, dua t’i them disa fjalë. Dua të falënderoj të gjithë për përkrahjen që kanë treguar në këtë qytet të pabesueshëm, do të jeni në zemrën time”, thuhet në postimin në Facebook të lojtarit algjerian nga hakerët.