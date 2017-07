Masazhimi kryen punë

Është një dallim ndërmjet skalpit të thatë, të paushqyer dhe zbokthit. Zbokthi krijohet nga sasia e tepërt e vajit përderisa skalpi i thatë krijohet nga moskujdesi i lëkurës së kokës.

Një metodë shumë efektive të cilën mund ta përdorni është aplikimi i vajit të virgjër të ullirit. Ky vaj është shumë i pasur me vitaminë A, E dhe antioksidantë që ndihmojnë ta ruajnë keratinën e flokëve.

Para se të pastroheni masazhojeni kokën për 3 apo 4 minuta me vaj ulliri dhe pastaj lëreni të qëndrojë për gjysmë ore. Lani pastaj flokët me shampon tuaj të preferuar dhe me ujë të vakët.

Për rezultate më të mira preferohet që ta përdorni 1 herë në javë për shkak se përdorimi i shpeshtë mund të ndikojnë në shndërrimin e flokëve në shumë të yndyrshme./21Media