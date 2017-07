Ndërprerja do të zgjasë prej orës 8:00 deri në përfundim të intervenimit

Ndërprerje të furnizimti me ujë nesër do të kenë disa nga shfrytëzuesit nga rrugët “Dimitrija Çupovski”, “Dame Gruev” dhe “Nikolla Vapcarov” në komunën Qendër, kumtoi Qendra rajonale për menaxhim me kriza pas njoftimit të marrë nga NP Ujësjellësi dhe kanalizimi.

Ndërprerja do të bëhet për shkak të defektit në mbyllësin nga gypi i ujësjellësit me diametër f-200 mm në rr. “Dimitrija Çupovski” dhe do të zgjasë prej orës 8:00 deri në përfundim të intervenimit./21Media