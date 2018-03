Ndotja e ajrit – zgjidhjet më të mira përmes qytetarisë aktive

Komuna e Prishtinës po vazhdon me aktivitetet konkrete në drejtim të uljes së nivelit të ndotjes së ajrit.

Komuna e Prishtinës ka njoftuar se me propozim të një qytetareje, janë angazhuar dhe kanë vendosur kontaktet e para për blerjen e City Tree.

City Tree është biofiltër që përmirëson dukshëm kualitetin e ajrit, dhe efekti i tij është sa 275 drunj të mbjellur. Në një metër katror, ofron hapësirë për 1682 bimë, duke e rritur kështu biodiversitetin në qytet.

Është hapësirë/panel i gjelbër, që absorbon 250 gram grimca të pluhurit në ditë, dhe eliminon rreth 240 tonë CO2 në vit, thuhet më tej në njoftim.

Projekti me City Tree do të testohet gjatë vitit 2018, dhe më pas do të shikohet mundësia që panele të tilla të vendosen në banesat ekzistuese.

Kujtojmë se ditë më parë komuna e Prishtinës kryesonte me ajrin më të ndotur në botë dhe këto masa nga komuna po bëhen në përmirësimin e ajrit në kryeqytet./21Media