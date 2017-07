Imazhe nga realiteti i "hidhur"

Imazhe nga realiteti i “hidhur”

Të fitosh më shumë se sa paguan është ndoshta ndjenja më e mirë në botë. Megjithatë, humbja e saj është më e dhimbshme se stomaku juaj bosh që mund të imagjinohet ndonjëherë.

Ne nuk po flasim vetëm për një çese me patate të skuqura që rezulton kryesisht në ajër, ose një kafe të ftohtë që është vetëm një filxhan akulli me një spërkatje kafeje. Këta janë njerëz që përjetuan mashtrimet; Fruta të deformuara, çokollate të shtrembëruara dhe ndoshta më të tmerrshmet e të gjithë atyre, karamele me limon, shkruan rtv21.tv.

Nëse mendoni se po bëhemi dramatik, shikoni se sa e pakuptimtë është lista e ushqimit./21Media