"Nëse demarkacioni kalon me votat e listës Srpska, atëherë asociacioni ka me pas kompetenca të forta"

“Nëse demarkacioni kalon me votat e listës Srpska, atëherë asociacioni ka me pas kompetenca të forta”

Politologu, Shkëlzen Gashi dhe njëri nga themeluesit e Lëvizjes Vetëvendosjes ka sugjeruar deputetet e Vetëvendosjes që të votojë sot pro ratifikimit të demarkacionit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi.

Gashi ka treguar disa arsye që partia e Albin Kurtit t’i thotë “PO” kësaj çështje. Ai ka përmendur rritjen e Listës Srpska në rast se demarkacioni dështon.

“Nëse demarkacioni kalon me votat e listës Srpska, atëherë asociacioni ka me pas kompetenca të forta, ngase ky ka me qenë një prej kushteve të listës Srpska për me votu pro demarkacionit. Prandaj, lëvizja vetëvendosje duhet me e defaktorizu listën Srpska: me e mbështetë të keqën më të vogël – demarkacionin, për me e ndalë të keqën më të madhe – asociacionin me kompetenca të forta”, ka shkruar ai në llogarinë e tij “Facebook”.

Seanca për demarkacionin pritet të mbahet sot në orën 10:00. Deri më tani, partitë opozitare Vetëvendosje dhe Lista Serbe janë deklaruar se nuk do ta votojnë marrëveshjen për demarkacionin. Ndërsa, koalicioni qeverisës se bashku me LDK- në deri me tani kanë 78 vota në mbështetje të demarkacionit. Megjithatë për të kaluar kjo marrëveshje duhen gjithsej 80 vota të deputeteve. /21Media