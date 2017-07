Pas akuzave për abuzime seksuale

Pas akuzave për abuzime seksuale

Kardinali Xhorxh Pel, këshilltari kryesor për financa në Vatikan, u paraqit sot për herë të parë para Gjykatësve në Australi, për shkak të akuzave për abuzime seksuale.

Pel, nëpërmjet avokatit të tij, premtoi se do të luftoi kundër akuzave të cilat kanë rrezikuar reputacionin e Papa Françeskut, i cili njihet si luftëtar kundër klerikëve, të cilët bëjnë shkelje të tilla.

Pel, me prejardhje nga Australia, akuzohet se ka abuzuar seksualisht disa persona para shumë viteve në shtetin Viktoria, në Australi. Ai është zyrtari më i lartë i Vatikanit që është akuzuar deri me tani për abuzime seksuale, përcjell rtv21.tv

Pel pasi që hyri në Gjykatë nuk foli asnjë fjalë të vetme. Avokati i tij tha se Pel do të deklarohet i pafajshëm në lidhje me akuzat me të cilat ngarkohet, në seancën e radhës gjyqësore kundër tij, e cila është paraparë të zhvillohet më 6 tetor.

Pel në deklaratat e mëhershme akuzat kundër tij i ka cilësuar si të rrejshme, duke këmbëngulur se është i pafajshëm./21Media