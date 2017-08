Qyteti i verdhë

Qyteti i verdhë

Në Meksikë gjendet Izamal, apo ndryshe qyteti i verdhë që botërisht njihet si qyteti magjik, pasi ka histori, bukuri dhe legjendë.

Izamal një qytet mjaft tërheqës, me ndërtesat e saj me ngjyrë të verdhë të artë është një sit arkeologjik me katër piramida të mëdha që dominojnë qendrën e qytetit.

Ai njihet dhe si “Ciudad de las Tres Culturas” (Qyteti i tre kulturave), ku takohen tre civilizime që kanë jetuar në gadishullin e Jukatanit, maja, ku janë ende të dukshme disa mbetje arkitektonike, spanjollët, që jetuan gjatë kohës së kolonizimit dhe lanë arkitekturën e tyre të tipit kolonial, dhe meksikanët që jetojnë aktualisht./21Media