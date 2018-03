Hoxhaj: Kompletimi i sovranitetit bëhet me anëtarësimin e Kosovës në OKB

Zëvendëskryeministri Enver Hoxhaj po qëndron në New York, ku ka marrë pjesë në panelin e organizuar nga Instituti Amerikan “Independent Diplomat” dhe Konsullata e Kosovës në New York, për nder të 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, ku ishin të pranishëm kongresisti amerikan Eliot Engel dhe shumë diplomatë të njohur botërorë. Zëvendëskryeministri Hoxhaj nder te tjera tha se kompletimi i sovranitetit të Kosovës bëhet me anëtarësimin e saj në OKB.Raport i korrespondentit tonë nga Nju Jorku, Halil MULA./21Media