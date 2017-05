Dite me pare ne Nju Jork, ne organizim te Federates Pan Shqiptare VAATRA, para komunitetit shqiptar te Amerikes u be promovimi i librit te Adnan Merovcit, Në hap me Rugovën.

Dite me pare ne Nju Jork, ne organizim te Federates Pan Shqiptare VAATRA, para komunitetit shqiptar te Amerikes u be promovimi i librit te Adnan Merovcit, Në hap me Rugovën.

Pas shfaqjes se filmit dokumentar Një Dekadë në 18 minuta, autori i librit Ne Hap me Rugoven, evokoI disa kujtime nga bashkepunimi i tij me Rugoven. Me kete rast z. Merovci i dhuroi Federates Vatra, respektivisht kryetarit te saj Dr Gjon Buçaj shallin e Presidentit Rugova qe njihet si Shalli ne Pasqyre. Ndersa Federata Vatra z. Merovci e pranoj si anetar te perjetshem ne Federate si dhe i ndau nje mirenjohje. Me pas per librin “Ne hap me Rugoven” foli ish drejtori i Zerit te Amerikes per Euroazi Fran Shkreli. Per librin referuan edhe ish kryeredaktori i gazetes Illyria Sinan Kamberaj, editori i Diellit Dalip Greca, gazetari veteran i Zerit te Amerikes Idriz Lamaj si dhe veprimtari i ceshtjes kombetare biznesmeni Harry Bajraktari. Ne fund autori i librit “Ne hap me Rugoven” nenshkroi librat per te pranishmit. Raport i korrespondentit tone ne Nju Jork, Halil MULA./21Media

http://rtv21.tv/nju-jork-u-promovua-libri-ne-hap-me-rugoven/