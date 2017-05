Fillimisht në britani pastaj në Gjermani

Është patjetër një kohë që Nokia 3310 (2017) vodhi shfaqjen në MWC në Barcelonë në shkurt të këtij viti. Telefoni i veçuar që është edhe një marifet i publicitetit nga HMD Global, kompania që tani bën telefonat Nokia dhe është pranuar shumë mirë. Ndoshta për arsye duke parë se nuk është një smartphone, shkruan rtv21.tv.

Dhe tani, shumë muaj më vonë, ne jemi pothuajse në pikën ku e fundit 3310 më në fund del në shitje, të paktën në disa pjesë të Evropës. Ajo do të mbërrijë në Mbretërinë e Bashkuar së pari, më 24 maj, me çmim prej 49.99 dollarësh.

Pastaj dy ditë më vonë, më 26 maj, do të shkojë në Gjermani, me pakicë për 59.99 euro. Më 5 qershor do të jetë në dispozicion edhe në Belgjikë dhe në Holandë. Telefoni do të ofrohet në katër ngjyra: të kuqe, të verdhë, blu dhe gri.

Ky informacion vjen direkt nga HMD Global./21Media

