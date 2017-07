Detaje nga videoklipi

Këtë verë bashkëpunimet nuk kanë të ndalur, Nora Istrefi pas këngës me Robert Berishën “Ska inat” vjen me një bashkëpunim me Gjikon.

Këngëtarja sot ka postuar një video disa sekondshe nga klipi i tyre më ri. Dyshja në një pjesë të këtij projekti shihet mjaft elegant e në të zeza, shkruan rtv21.tv.

Në fund të videos Nora ka njoftuar se kjo këngë do të vijë shumë shpejt “Sooner than you think”, e në shqip “Më shpejt sa që mendoni”, është shkruar në fund të kësaj video./21Media