E diela në familjen e Ermalit

Aktori dhe moderatori i njohur nga Shqipëria, Ermal Mamaqi ka publikuar sot në rrjetin social Instagram një video, ku shihet se si po argëtohej me Joelin e vogël, shkruan rtv21.tv

Ermali shfaqet në dhomën e gjumit duke luajtur me djalin e tij, Joelin, teksa e merr në krah dhe e hedh në shtrat.

“Luani me fëmijët… Palestra me e mirë…”- ka shkruar Ermali sipër videos, ku Joeli duket shumë i lumtur dhe dëgjohet duke qeshur teksa luan me babanë.

Ndryshe, kujtojmë se Ermal Mamaqi dhe bashkëshortja e tij Amarda Toska shumë shpejt do të bëhen prindër për herë të dytë./21Media