Sjellim sot poezinë e Agim Doçit ” Nuk kohë të merrem m ty!”

Mjaft më bezdise me xhelozinë tënde!

Gjeta pak kohë të ta them ndër sy:

Bota ime është më e madhe se çdo dhëmbje

Lermë të lutem, nuk merrem dot me ty!

Unë vij të përkëdhel e ti kurr nuk ngopesh

Ankohesh, psherëtin e pastaj thua: – më ke xhan?

Vërtitesh brenda vehtes e prej saj friksohesh

Nuk kam kohë të merrem me ty taman!

E di se do trishtohesh dhe do kërkosh pardon

Por unë e ndjej nga larg, do mbetesh po ajo!

Sa më shumë të të dua, ti përsëri dyshon

Më ndjek nga pas si hije, pastaj pyet: – a më do!?

Tani fli dhe pafsh endrrat më të bukura

Unë do vij fshehurazi e të të puth në sy

Se lulet mezi presin, mbi to, të ndalet flutura…

Ika…sepse nuk kam kohë të merrem me ty!