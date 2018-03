#comingsoon #albatritmuqiqi #2018 “Nuk muj me ta fal” @threedotsproduction @xl.films @kledibahiti @riinorhykolli @gadafd_ @turtullaenon

A post shared by A L B A T R I T 🔸 M U Q I Q I🔸 (@albatritmuqiqi) on Feb 24, 2018 at 4:54am PST