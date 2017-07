Burak Ozcevit në vitin 2005

Sot është një prej aktorëve më të pëlqyer turk, edhe për talentin e tij në aktrim por edhe për dukjen e tij. E kjo e fundit ndikojë që ai të bëhet i famshëm.

Burak Ozcevit, ose siç e njohim ne si “Bali Bej” apo “Kemajli” nga “Kara Sevda”, karrierën e filloi si model. Ai në vitin 2005 fitoi “Best Model Of Turkey’. Kurse aktrimin e filloi më interpretimin e rolit të një polici me emrin “Murat” në serialin “Eksi”. Por Ozcevit nuk u ndal, ai luajti edhe shumë role ndër to edhe protagonist, shkruan rtv21.tv

Telenovela e fundit është “Kara Sevda”, ku shfaqet në rolin e ‘Kemajlit” e ky rezultoi shumë i suksesshëm duke i dhënë famë edhe jashtë kufijve të Turqisë. E ne e shohim çdo, të mërkurë, të enjte dhe të premte në RTV21 nga ora 20:00.

Ndërsa pa dyshim që fansave të tij janë kureshtarë ta shohin se si është dukur ai në viin 2005 kur edhe u zgjodh si modeli më i mirë i Turqisë. Shuani kureshtje duke parë fotografitë më poshtë. /21Media