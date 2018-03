Poezi nga poeti i njohur shqiptar

Dritëro Agolli (1931-2017), i lindur në Menkulas të Devollit ishte poet dhe autor shumë i njohur shqiptar.

Ai ishte shkrimtar, publicist, veprimtar shoqëror, anëtar i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, kryetar i Lidhjes së Shkrimtareve dhe Artistëve të Shqipërisë si dhe një nga figurat qendrore të poezisë shqipe.

Ai ishte kritik ndaj frymës tradicionaliste dhe patriotizmit retorik, Dritëro Agolli solli në poezi ndjeshmëri e figuracion të ri, duke e përtrirë sistemin e vjershërimit shqip.

Vepra më e rëndësishme idealizuese dhe njëherësh më e angazhuar e tij është poema “Nënë Shqipëri”.

Kolosi i letrave shqipe, Dritëro Agolli vdiç në moshën 85 vjeçare në sanatoriumin e Tiranës, ku ishte shtruar prej 9 ditësh pas një sëmundje të rëndë në mushkëri që e mundonte prej kohësh./21Media

Nusja Nga Kosova

Kam dashur t’i gjeja dhe nipit tim të vogël një nuse

Andej nga Kosova në fshatrat e thella,

Po kjo ka qenë një ëndërr pas zjarrit me flakë të kuqe

Si valë e flamurit tek shpella.

Ka qenë vërtet një ëndërr në viset e mia me gurra,

Ku Rrjedhin ujrat, por unë etjen e verës zor se e shuaj.

Kam dashur nusen e nipit të mos e marr me vetura,

po veç si qëmoti me kuaj.

Një muaj të tërë le të zgjaste udhëtimi me kalë,

Me pluhur mbi velo të vinte nusja e nipit tek unë,

me dorën time t’ia shkundja duvakun palë mbi palë

Atje tek oxhaku, ku kafja në xhezve bën shkumbë.

Dhe s’kishte gjë, le të binte pluhur i udhës së largët

Në vatrën time të vjetër sa përralla,

Po kjo nuk ndodhi mes botës së ligë e të varfër,

Ku rron ky fisi i ynë i ndarë në dysh plot andrralla,

Ku s’merr dot një nuse për nip a për djalë,

Se fisin e ndanë kufiri me dy pasaporta;

Këto pasaporta s’te lënë të marrësh nuse me kalë,

As me vetura, as me trena dhe as me aviona ndofta…

Kam ëndërruar t’i gjeja një nuse tim nipi të dashur

Në fshatarat e thella andej nga Kosova,

Se s’desha të shkoja në tjetren botë me buzë të plasur,

Ta shuaja etjen e mallit për aq sa të rroja.