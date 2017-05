Menaxhimi i shpejtësisë, një raport i ri nga Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSh), sugjeron që shpejtësia e tepruar kontribuon në një prej çdo tre fataliteteve të trafikut rrugor në gjithë botën

Masat për trajtimin e shpejtësisë parandalojnë vdekjet dhe lëndimet në trafik, bëjnë popullsitë më të shëndetshme dhe qytetet më të qëndrueshme.

Rreth 1.25 milion njerëz vdesin çdo vit nëpër rrugët e gjithë botës, ndërsa studimet tregojnë se në mënyrë tipike 40-50% e vozitësve tejkalojnë shpejtësinë e caktuar.

Vozitësit që janë meshkuj, të rinj dhe nën ndikimin e alkoolit janë më të prirë që të përfshihen në aksidentet e ndërlidhura me shpejtësi. Aksidentet e trafikut rrugor mbeten shkaktari numër një i vdekjeve në mesin e të rinjve të moshës 15–29 vjeç. Këto është llogaritur që iu kushtojnë shteteve prej 3-5% të GDP (BPV) dhe i shtyjnë familjet në varfëri, thuhet në këtë raport.

Akoma vetëm 47 shtete të botës ndjekin praktikat e mira në një nga masat kryesore të menaxhimit të shpejtësisë, përkatësisht në zbatimin e kufizimit të një shpejtësie prej 50 km/h apo më pak në qytet dhe lejimit të autoriteteve lokale që të ulin këta kufij edhe më shumë në rrugët përreth shkollave, shtëpive dhe bizneseve.

“Shpejtësia është në thelbin e problemit global të lëndimeve të trafikut rrugor. Nëse shtetet do të trajtonin këtë rrezik kyç, ato së shpejti do të korrnin shpërblimet e rrugëve më të sigurta, si në pikëpamje të jetëve të shpëtuara edhe në shtimin e ecjes dhe çiklizmit, me efekt të thellë dhe të gjatë në shëndet”, thekson drejtoresha e përgjithshme e OBSh-së, Dr. Margaret Chan.

Sipas OBSH-së, masat për menaxhimin e shpejtësisë përfshijnë ndërtimi apo modifikimi i rrugëve për të përfshirë veçoritë që qetësojnë trafikun, siç janë rreth-rrotullimet dhe gungat (policët e shtrirë) e shpejtësisë; krijimi i kufizimeve të shpejtësisë të përshtatshme për funksionin e secilës rrugë; fuqizimi i kufizimeve të shpejtësisë përmes përdorimit të kontrolleve manuale dhe të automatizuara; instalimi i teknologjive brenda veturave në veturat e reja, siç janë asistenca inteligjente e shpejtësisë dhe frenimi emergjent i pavarur; ngritja e vetëdijes për rreziqet e shpejtësisë.

Shtetet që kanë pasur më së tepërmi sukses në zvogëlimin drastik të shkallës së vdekjeve dhe lëndimeve në trafikun rrugor në dekadat e fundit – Holanda, Suedia dhe Mbretëria e Bashkuar në mesin e tyre – janë ato që kanë adresuar çështjen në mënyrë holistike.

Menaxhimi i shpejtësisë ishte publikuar në vigjilje të Javës së katërt të sigurisë globale në rrugë të KB, 8-14 maj 2017. Java dhe fushata e ndërlidhur me atë “Shpëto jetë: #Ngadalëso” tërheq vëmendjen në rreziqet e shpejtësisë dhe masat që duhet ndërmarrë për trajtimin e këtij rreziku kryesor për vdekje dhe lëndime nga trafiku në rrugë.

Java e KB është mundësi unike e avokimit që kontribuon në arritjen e Synimeve të Zhvillimit të Qëndrueshëm, caqeve 3.6 dhe 11.2 të ndërlidhura me sigurinë rrugore.

Me rastin e Javës së KB, OBSh gjithashtu do të publikojë Shpëtoni JETË: një pako teknike e sigurisë rrugore, e cila përvijon 22 masa të mbështetura në dëshmi të konsideruara me gjasat më të mëdha për të ndikuar në vdekjet dhe lëndimet e trafikut rrugor, përfshirë një numër të lidhur me menaxhimin e shpejtësisë.

