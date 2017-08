Filmi “Oh, Mother” nga Polonia, në regji të Paulina Ziolkowska, ka marrë çmimin kryesor në edicionin e tetë të festivalit Anibar

Filmi “Oh, Mother” nga Polonia, në regji të Paulina Ziolkowska, ka marrë çmimin kryesor në edicionin e tetë të festivalit Anibar

Juria në arsyetimin e saj për dhënien e këtij çmimi ka thënë se ky film ka qenë një nga tregimet më të afërta me stilin e artit minimalist dhe poetik.

Filmi tregon një histori të lidhjes midis nënës dhe fëmijës, por edhe për bashkëvarësinë njerëzore nëpërmjet tregimit metaforik, përdorimit të zgjuar të humorit vizual dhe tranzicionit të rrjedhshëm të animacionit.

Grand Jury për kategorinë ndërkombëtare ka përzgjedhur “Ogre” me regji të Laurene Braibant nga Franca.

Në këtë film të dizajnuar bukur dhe të animuar, audienca ndjen parehatinë me çdo kafshim që merr karakteri. Me një transmetim magjepsës dhe një animacion me nofull, ajo merr përparësi të përsosur të mediumit.

Në kategorinë Music Videos fitues është “GastaLoops” i Nicola Gastaldi nga Mbretëria e Bashkuar. Në këtë video muzike, çdo sekondë është një shpërthim idesh, i sinkronizuar me ritmet e muzikës.

Ndërsa në kategorinë Ballkan Competition fitues është 20 Kicks i Dimitar Dimitrov nga Bullgaria.

Ndryshe, juria këtë vit ka qenë e përbërë nga 9 pjesëtarë dhe e ndarë në Grand Jury dhe Student Jury, të cilat kanë bërë vlerësimin në bazë të kritereve.

Edicioni i tetë i festivalit “Anibar International Animation Festival” është mbajtur në Pejë./21Media