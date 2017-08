Trajneri kosovar, Besnik Hasi i ka ndihmuar skuadrës greke Olympiakos që të sigurojë një vend në Ligën e Kampionëve pasi ka mposhtur Rijekën me rezultat të përgjithshëm 3 me 1.

Grekët ndeshjen e parë ndaj kroatëve e fituan me rezultat 2 me 1 ndërsa sot në takimin e zhvilluar në Kroaci mposhtën vendasit me rezultat 1 me 0.