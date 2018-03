Pas gjeneratës së re të Citroën Berlingo Multispace, arrin furgoni i udhëtarëve të Opel për 2019

Combo Life ndan platformën mekanike me Berlingo Citroen për 2019 dhe partnerin e ri të Peugeot, i cili së shpejti do të ketë premierën.

Siç pritej, Life Combo dallon nga kombi Citroen nga ana vizuale dhe dizajni i anës së përparme, maskës së ftohtësit, dritat, derisa pjesa tjetër e karrocerisë është identik me Berlingo.

Përveç versionit Opel, Life Combo do të ketë markën Vauxhall për tregun britanik dhe volanin në anën e djathtë.

Ashtu si Berling, ai do të ketë dy variante – i shkurti me 4.4 m dhe i gjati me 4.75 metra.

Versioni më i vogël do të ketë 5 ulëse, ndërsa një model më i gjatë mund të porositet në opsionet me 5 ose 7 ulëse (rregulluar në 3 rreshta).

Në ofertë do të gjeni një gamë të benzinës dhe motorëve me naftë, ku tani për tani nuk ka detaje.

Porositë për Opel Combo Life do të fillojnë në gjysmën e parë të vitit, ndërsa dërgesat priten në gjysmën e dytë të vitit 2018.