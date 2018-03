“Ora e Lirisë”, orë letrare në kuadër të Epopesë së UÇK-së

Në 20-vjetorin e rënies heroike të Komandantit Legjendar Adem Jashari, familjes Jashari, dëshmorëve të kombit si dhe të gjithë të rënëve për liri, Lidhja e Shkrimtarëve e Kosovës sot organizon akademinë letrare-artistike “Ora e Lirisë”, që do të jetë veprimtari tradicionale në kuadër të Epopesë së UÇK-së.

Në këtë aktivitet do të përurohet poema Adem Jashari, e poetit dhe artistit Ilir Shaqiri, ku do të referojnë studiues e shkrimtarë dhe do të deklamojnë pjesë të poemës tre artistë të njohur nga Tirana Bujar Asqeriu, Suela Konjari dhe Llesh Nikolla, kurse do të ketë dhe pika artistike muzikore.

Kujtojmë se sulmi i tretë, që ndodhi më 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998, mori jetën e 55 njerëzve në fshatin Prekaz, 22 prej të cilëve ishin familjarë të ngushtë të Adem Jasharit. Këtij sulmi i mbijetoi vetëm Bashkimi, djali i Rifatit, i cili ia del që mes datës 5-6 mars të largohet nga rrethina dhe arrin t’i shpëtojë sulmit, si dhe Besarta, vajza e Hamzës, e cila pa dhe përjetoj tmerrin derisa vriteshin anëtarët e familjes së saj./21Media