Ora e Lirisë

Lidhja e Shkrimtarëve e Kosovës nesër, organizon akademinë letrare-artistike “Ora e Lirisë”, që do të jetë veprimtari tradicionale në kuadër të Epopesë së UÇK-së.

Në këtë aktivitet do të përurohet poema Adem Jashari, e poetit dhe artistit Ilir Shaqiri, ku do të referojnë studiues e shkrimtarë dhe do të deklamojnë pjesë të poemës tre artistë të njohur nga Tirana Bujar Asqeriu, Suela Konjari dhe Llesh Nikolla, kurse do të ketë dhe pika artistike muzikore.