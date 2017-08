​Nëse zgjoheni pothuajse natën në të njëjtën kohë ose nuk mund të flini, zbuloni shkakun e vërtetë dhe mësoni se çfarë po iu dërgon trupi juaj

​Nëse zgjoheni pothuajse natën në të njëjtën kohë ose nuk mund të flini, zbuloni shkakun e vërtetë dhe mësoni se çfarë po iu dërgon trupi juaj

Nëse zgjoheni mes orës 23 dhe orës një pas mesnate

Zgjimi në këtë kohë do të thotë që hani ushqim tepër të rëndë dhe me yndyrë dhe se është koha që të ndryshoni shprehitë e ushqimit.

Nëse zgjoheni mes orës 1 dhe orës 3 pas mesnate

Trupi ju tërheq vëmendjen që të ndryshoni ushqimin dhe të zvogëloni pirjen e alkoolit.

Nëse zgjoheni mes orës 3 dhe 5 para mëngjesit

Nëse zgjoheni midis orës 3 dhe 5, kjo mund të jetë shenjë që mushkëritë janë tepër të ngarkuara me ajër të ndotur apo me zakonet si psh., pirja e duhanit, por edhe me ushqim të rëndë.

Nëse zgjoheni mes orës 5 dhe 7

Zgjimi në këtë kohë mund të thotë që trupi juaj është i dehidratuar dhe i mungon uji, por edhe ndjenja e padurimit, ndjenja e të qenit i paplotësuar dhe ndjenja e pasigurisë./21Media