Organizata për Rritjen e Avancimeve në Arsim(ORCA) , nesër me datë 15 gusht duke filluar nga ora 10:00, do të zhvillojë aksionin e fundit për publikimin e emrave të profesorëve që janë avancuar në konkursin e fundit në UP.

Rreth një muaj më parë, ORCA ka paraqitur një ankesë para Inspektoratit të Arsimit në lidhje me rizgjedhjen e 24 profesorëve në Universitetin e Prishtinës me automatizëm.