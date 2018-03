Të dielën u zhvillua ceremonia e edicionit të 90-të i Oscar-it

Ceremonia e ndarjes së çmimeve ”Oscars 2018” këtë vit pati një audiencë të vogël krahasuar me atë të viteve të kaluara në SHBA.

Këtë vit, ceremonia pati 26.5 milionë shikues, krahasuar me 32.9 milionë në vitin 2017, sipas rrjeti televiziv ABC, që e transmeton drejtpërdrejt ngjarjen, megjithëse shifrat nuk e përfshijnë shikueshmërinë digjitale.

Aktorja më e mirë në rol kryesor u zgjodh, Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), ndërsa aktori më i mirë në rol kryesor: Gary Oldman (Darkest Hour), ndërkohë që, filmi më i mirë u zgjodh The Shape of Water.

Ceremonia e ndarjes së ”Oscarit” transmetohet nga viti 1953, derisa audienca e saj matet nga viti 1974.