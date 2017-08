Gjermania mbetet partner i fuqishëm për Republikën e Maqedonisë, dhe si e tillë mbështetja e Gjermanisë për integrim të Maqedonisë në BE është me rëndësi të madhe, deklaroi zv. kryeministri për çështje evropiane Bujar Osmani gjatë vizitës në Berlin të Gjermanisë, ku ka takuar diplomatin Mihail Rot.

“Kërkoj partneritet strategjik me Republikën e Gjermanisë dhe involvim të drejtëpërdrejtë në mbylljen e çështjeve të hapura që i ka Republika e Maqedonisë me qëllim që të shfrytëzojmë këtë mundësi historike, këtë dritare të oportunitetit që ekziston tek ne për të bërë një thyerje substanciale në drejtim të integrimit në BE, por gjithashtu biseëduam për mbështetjen finansiare që Gjermania i jep maqedonisë gjatë këtyre 20 viteve dhe të thellojmë atë bashkëpunim në nivel bilateral”, tha Bujar Osmani, zv.kryeministër për çështje evropiane.

Arritjet e fundit të qeverisë së Maqedonisë në drejtim të përmirësimit të marrëdhënieve fqinjësore, u vlerësuan nga Ministri Rot, ndërsa Gjermania është e gatshme ta mbështesë Maqedoninë drejt reformave.

“Veçanërisht më gëzon Marrëveshja për fqinjësi të mire me Bullgarinë, është bërë hap I rëndësishëm drejtë pajtimit me fqinjët. Nxisim Qeverinë të vazhdojë me politikën e njëjtë . Në bashkëpunim të ngushtë me partnerët tanë të BE-së , ne jemi të gatshëm ti japim mbështetje të fuqishme politikës së tillë. I japim guxim qeverisë të vazhdoj me politikën reformuese edhe në marrëdhëniet e brendshme” , tha Mihal Rot, ministër shtetëror për Evropën në ministrinë federale të punëve të jashtme.

Përpos zbatimit të reformave, Osmani theksoi edhe mbylljen e dy nga tri çështjet kyçe politike që ishin pengesë për integrimin tonë evropian: nënshkrimi i marrëveshjes së fqinjësisë së mire me Bullgarinë, për të cilën ka edhe vullnet politik që të ratifikohet në Kuvend; si dhe miratimi i propozim-ligjit për përdorimin e gjuhëve nga ana e Qeverisë, i cili, po ashtu, pritet të votohet ne Kuvend. Në kuadër të vizitës në Berlin, Osmani do të takohet edhe me zyrtarë të tjerë gjermanë./21Media