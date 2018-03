Poezi nga shkrimtari i njohur shqiptar

Poezi nga shkrimtari i njohur shqiptar

Ismail Kadare (lindur më 1936) është njëri nga shkrimtarët më të shquar bashkëkohorë shqiptar, i nominuar disa herë për çmimin “Nobel” në letërsi.

Ai shquhet kryesisht për prozë, por ka botuar edhe vëllime me poezi dhe ese. Ai isi të shkruajë kur ishte ende i ri, fillimisht poezi, me të cilat u bë i njohur, e më pas edhe prozë.

Deri më sot veprat e tij janë përkthyer në mbi dyzetepesë gjuhë të botës./21Media

Pa Ty

Ti ike udhes se pafundme

Ku zverdhin druret gjetherenes

Mbi gjokse pellgjesh tani tundet

I arti medalion i henes.

Lejleket iken.

Fill pas teje

Si stof i keq u zbeh blerimi

Dhe ngjajne toka, pylli, reja,

Me negativin e nje filmi.

Tani ne fusha shkoj menduar

Ku nis te fryje ere e ftohte,

Ku ca mullare te gjysmuar

Duken qe larg si Don Kishote.

C’te bej, po them me vehten time,

Ne kete ore te vone te muzgut,

Ku qerrja baltave ben shkrime.

Te lashta sa te Gjon Buzukut?

Do te shkoj te ulem permbi pellgjet,

Te pi ne gjunje duke rene,

Ne gryke e di qe do te me ngelet

I ftohte medalioni i henes.