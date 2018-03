Pacolli mirëpret vendosjen e Marrëdhënieve Diplomatike në mes Kosovës dhe Barbadosit

Vendosja e Marrëdhënieve Diplomatike në mes Republikës së Kosovës dhe Barbadosit është një lajm shumë i rëndësishëm për fuqizimin e mëtejmë të subjektivitetit ndërkombëtarë të Kosovës në marrëdhëniet me jashtë dhe dëshmia më e mirë se sukseset e Kosovës në diplomaci janë të pandalshme dhe të pakthyeshme. Ne, do të vazhdojmë këtë praktikë të njohjes së ndërsjellë diplomatike me të gjitha shtetet që i kontribuojnë promovimit të paqes dhe ruajtjes së​ sigurisë dhe rendit ndërkombëtarë.

Kështu ka vlerësuar zëvendëskryeministri dhe ministri i Punëve të Jashtme, Behgjet Pacolli, pas ceremonisë së nënshkrimit për vendosjen e Marrëdhënieve Diplomatike, e cila u bë sot, në New York nga Konsullja e Përgjithshme e Republikës së Kosovës, Teuta Sahatçiu, në njërën anë dhe E Ngarkuara me Punë të Përkohshme e Misionit të Përhershëm të Barbadosit pranë Kombeve të Bashkuara, Juliette Babb-Riley në anën tjetër.

Dokumenti shpreh dëshirën e të dyja vendeve respektive, që të promovojnë lidhjet e miqësisë në mes dy vendeve, zgjerimin e horizonteve të bashkëpunimit dy-palësh dhe të mbështesin kauzën për paqe dhe siguri ndërkombëtare.

Ai, më tej, ri-afirmon angazhimin e dy Qeverive për parimet e Kombeve të Bashkuara dhe së Drejtës Ndërkombëtare, duke përfshirë respektin e përbashkët për sovranitetin kombëtar, integritetin territorial dhe mos-ndërhyrjen në çështjet e brendshme të ndonjë shteti tjetër.