“Ndërtimi i kësaj rruge ka qenë pjesë e një dakordimit kur është formuar qeveria”

Zëvendëskryeministri i Kosovës, Behgjet Pacolli i ka kërkuar kryeministrit Ramush Haradinaj që siç ka shkruar ai mos ta ndryshojë trasenë e rrugës Gollakut. Sipas Pacollit ndërrimi i kësaj traseje privon qasjen e një pjese të madhe të Gollakut në këtë rrugë.

“Në kohën e qeverisjes 2011-2014, është paraparë zgjerimi i rrugës ekzistuese në katër korsi, nga Veterniku drejt pallatit të drejtësisë, në pjesën e majtë të Liqenit, Suteskë, Slivovë, Llabjan, Bresalc, Gjilan. Qytetarët e asaj pjese duhet ta kenë këtë rrugë, që përveq se do tu shërbejë njerëzve që jetojnë atje, do jetë edhe nxitje e madhe e kthimit të popullatës, që tani janë duke u braktisur atë zonë. Ndërtimi i kësaj rruge ka qenë pjesë e një dakordimi edhe me kryeministrin kur është formuar qeveria e Kosovës. Për shkak të angazhimeve të mija jasht vendit, fatkeqêsisht është devijuar traseja krejtësisht në drejtim tjetër dhe Gollaku ka mbetur i privuar nga e drejta për të pasur qasje në infrastrukturë moderne rrugore.” , ka shkruar Pacolli në Facebook.

Ai po ashtu ka shtuar se shpreson që kryeministri do të marrë parasysh këtë.

“Shpresoj shumë që kryeministri do të ndërmarrë masa urgjente për evitimin e këtij dëmi që po i bëhet Gollakut por edhe buxhetit të Kosovës, duke pasur parasysh se rindërtimi i rrugës, në trasenë e lartpermendur do të kushtonte shumë më lirë se sa andaj kah është planifikuar.”, ka përfunduar Pacolli/21Media