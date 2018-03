Pacolli tregoi kur mund të udhëtojnë qytetarët pa viza, nëse votohet demarkacioni

Zëvendëskryeministri i parë, Behgjet Pacolli, gjatë pauzës së seancës së Kuvendit të Kosovës, tha se ka një disponim të mirë të deputetëve për ta votuar sot projektligjin për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi.

Ai pret që deri në vjeshtë kosovarët të lëvizin lirshëm pa viza në vendet e BE-së.

Pacolli ndërkaq ka mohuar të ketë bërë presion mbi deputetët e LVV-së për ta votuar demarkacionin.

“Unë e di se sot apo pak më vonë demarkacioni do të kalojë, edhe nëse kalon demarkacioni, këto ditë kemi fituar të drejtën që diku nga vjeshta e këtij viti, edhe kosovarët do të udhëtojnë pa viza. Nuk kemi biseduar se a do ta votojnë apo jo, por, kemi biseduar për kauzën tonë. Është kauzë e rëndësishme që kosovarët të udhëtojnë pa viza deri ën fund të këtij viti. Unë nuk kisha thënë se nuk janë votat (për ta votuar demarkacionin), votat janë, do ta votojnë deputetët e Kuvendit të Kosovës dhe do të gjinden votat sigurisht, jam i bindur, sepse është një nismë e mirë pozitive, ekziston disponimi dhe kjo punë do të përfundojë me sukses”, ka thënë Pacolli.