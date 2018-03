Konferenca e cila bashkon vendim-marrësit kryesor të politikave të sigurisë ndërkombëtare

Përkrah Presidentit të Kosovës Hashim Thaçi në konferencën e sigurisë në Mynih të Gjermanisë po merr pjesë edhe Zëvendëskryeministri i Kosovës Behgjet Pacolli.

Pacolli nëpërmjet një postimi në Facebook ka bërë të ditur për pjesëmarrjen e tij në këtë konferencë.

“Kënaqësi të marrë pjesë në Konferencën e Sigurisë në Mynih, e cila bashkon vendim-marrësit kryesor të politikave të sigurisë ndërkombëtare. Takime të shumta në margjina të konferencës”, ka shkruar ai në Facebook.

Ky është forumi më i madh në botë, ku marrin pjesë me dhjetëra krerë të shteteve dhe mija përfaqësues të shteteve dhe organizatave. Thaçi do të jetë në një panel me presidentin e Armenisë, Komisionetit Johannes Hahn, kryeministrin e Moldavisë dhe përfaqësues tjerë shtetëror./21Media