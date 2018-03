''Lavdi dhe respekt për familjen Jashari''

Zëvendëskryeministri i Kosovës dhe ministri i Punëve të Jashtme, Behgjet Pacolli, duke kujtuar komandantin legjendar, Adem Jasharin është shprehur se ngjarja që tronditi botën dhe dëshmoi për krimet serbe në atë kohë ishte ajo që ndodhi në familjen Jashari.

“Sot dhe çdo ditë tjetër e kujtojmë legjendarin e kombit tonë, Adem Jasharin me familje. Ngjarja që tronditi botën dhe dëshmoj për krimet serbe në atë kohë. Lavdi dhe respekt për familjen Jashari”, ka shkruar ai në facebook.

Sulmi i tretë, që ndodhi më 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998, mori jetën e 55 njerëzve në fshatin Prekaz, 22 prej të cilëve ishin familjarë të ngushtë të Adem Jasharit. Këtij sulmi i mbijetoi vetëm Bashkimi, djali i Rifatit, i cili ia del që mes datës 5-6 mars të largohet nga rrethina dhe arrin t’i shpëtojë sulmit, si dhe Besarta, vajza e Hamzës, e cila pa dhe përjetoj tmerrin derisa vriteshin anëtarët e familjes së saj.

Në 20-vjetorin e rënies heroike të Komandantit Legjendar, Adem Jashari, familjes Jashari, dëshmorëve të kombit si dhe të gjithë të rënëve për liri, Qeveria e Kosovës më 5, 6 dhe 7 mars organizon manifestimin gjithëpopullor “Epopeja e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës”. Po ashtu, Kuvendi i Kosovës do të mbajë sot seancë solemne me rastin e 20-vjetorit të Epopesë së UÇK-së ditën e hënë, me të vetmen pikë të rendit të ditës për shënimin e këtij përvjetori./21Media