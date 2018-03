Zëvendëskryeministri dhe Ministri i Punëve të Jashtme, Behgjet Pacolli, ka një kundërpërgjigje për ironinë e Ivica Daçiqit

Pacolli në një postim në faqen e tij zyrtare në Facebook, ka shkruar se do të ishte një mrekulli nëse Daçiqi do të bënte diçka konstruktive, që do t’i hynte në punë dikujt, mirëpo e tëra që bën Daçiq është të lëvdërohet me destruktivitetin e tij, shkruan rtv21.tv.

Pacolli e fton Daçiqin që të bashkohet me botën e civilizuar dhe konstruktive, pasi 2/3 e botës e njohin Kosovën si shtet të pavarur.

Kujtojmë se si pasojë e lobimit serb, shteti Guinea-Bissau kishte tërhequr njohjen e Kosovës si shtet, mirëpo pas takimit të ministrit të jashtëm të Kosovës, Behgjet Pacolli me presidentin e Guinea-Bissaut njohja i ishte rikthyer Kosovës.

Postimin e plotë të Pacollit mund ta shihni në vijim./21Media