Spasovski nuk gjen qetësi

Personi me iniciale D.S, i cili në Ministrinë e Punëve të Brendshme në Maqedoni ka mbajtur postin e këshilltarit shtetëror për punë kriminale, dhe që ka pasur qasje në dokumente që janë “sekret shtetëror” dyshohet të ketë keqpërdorur funksionin e tij. Sipas MPB-së ai dyshohet se gjatë shkurtit 2018 ka tentuar të pengojë sigurimin e fakteve për hetimin e një vepre penale. Për këtë sot foli Ministri i Brendshëm Oliver Spasovski i cili lajmëroi zero tolerancë nëse një akti i tillë konfirmohet.

“Sot është ngritur padi penale kundër D.S. i cili është pjesë e kabinetit tim. Bëhet fjalë për dyshime për kryerje të veprës penale “shpërdorim i detyrës zyrtare dhe autorizimit”. Pres që shumë shpejt, me procedurë ligjore, dyshimi të konfirmohet ose të hidhet poshtë. Nxjerrja e sekretit shtetëror, rrezikimi dhe dëmtimi i hetimeve penale janë veprime të dënueshme. Për çfarëdolloj aktiviteti të konfirmuar jologjor do të ketë zero tolerancë. Kjo duhet t’i bëhet e qartë çdokujt”, u shpreh Oliver Spasovski, Ministër për Punë të Brendshme.

Nga Prokuroria Publike Themelore thonë se gjykata e ka pranuar propozimin e Prokurorisë për të dyshuarin në fjalë, të cilit i është marra pasaporta.

“Prokurori i autorizuar duke vlerësuar se janë përmbushur të gjitha kushtet ligjore, deri tek gjykatësi i lëndës paraprake ka dorëzuar propozim për caktim të masës për përkujdesje dhe masë për ndalim për lëshim të vendbanimit, paraqitje të detyrueshme deri tek organi kompetent, t’i merret pasaporta, t’i caktohet ndalesë për marrje të pasaportës së re dhe ndalesë për kryerjen e aktiviteteve të caktuara të punës të cilat janë të lidhura me veprën penale. Gjykata e pranoi propozimin e Prokurorisë dhe të dyshuarit ia caktoi masat e kërkuara”, nga Prokuroria Themelore Publike.

Për dyshimin në fjalë kanë reaguar edhe nga opozitarja VMRO-DPMNE. Nga selia e kuqe akuzojnë se Ministria e Punëve të Brendshme në vend që t’a luftojë kriminalitetin dhe korrupsionin, është bërë fole që shërben për oferta, mitmarrje dhe mbrojtje të krimit.

“Me rastin e fundit bëhet e qartë pse MPB ka rënë në nivel kaq të ulët në të cilin gjendet tani. Njerëz me moral të dyshimtë, vetëm për shkak të favoreve partiake janë vendosur për të bërë drejtësinë politike dhe barazohen me ata që e kryejnë me nder funksionin e tyre. Ngritët pikëpyetje për të gjitha motivet dhe qëndrueshmërinë e të gjitha veprave të deritanishme të të dyshuarit”, tha Orce Gjeorgjievskim VMRO-DPMNE.

Duke iu referuar arrestimit të personit D.S. nga VMRO-DPMNE shtrojnë pyetjen se kush e ka mbrojtur të dyshuarin dhe për kë ai i ka mbledhur paratë, akuzë kjo që nuk përputhet me dyshimin që vetë MPB ka ngritur për të dyshuarin.