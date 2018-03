Pahor: Ratifikoni Demarkacionin me Malin e Zi.- Pahor: Duhet ta dini që Sllovenia është me ju.-Veseli: Sllovenia në vazhdimësi ka qenë përkrah Kosovës

Kuvendi i Kosovës sot mbajti seancë solemne për nderë të presidentit të Sllovenisë, Borut Pahor. Presidenti Slloven porositi ligjvënësit dhe institucionet e Kosovës që të ratifikojnë Demarkacionin me Malin e Zi, dhe të vazhdohet dialogun me Serbinë, hapa këta që siç tha ai do të ndikoj në përshpejtimin e rrugës së Kosovës drejtë BE-së. Kryeparlamentari Kadri Veseli, vizitën e presidentit Slloven në Kosovë e cilësoi si konfirmim të thellimit të bashkëpunimit dërmjet dy shteteve./21Media