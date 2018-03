Presidenti slloven Borut Pahor në Kosovë

Në prag të 10-vjetorit të Pavarësisë, në Kosovë po qëndron për vizitë zyrtare Presidenti i Sllovenisë, Borut Pahor. Në një konferencë të përbashkët me Presidentin Hashim Thaçi, presidenti i Sllovenisë, Pahor, ka këshilluar Kosovën që të ratifikojë Demarkacionin me Malin e Zi si dhe të zbatojë marrëveshjet e arritura në Bruksel. Presidenti Thaçi ndërkaq është zotuar se Kosova do ta ndjekë rrugën drejt integrimit evropian, me ratifikim të Demarkacionit dhe formimin e asociacionit të komunave serbe./21Media