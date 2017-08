Mikullovci: Seancën e caktova në koordinim me partitë politike.-Lekaj: Të mbahet edhe një takim konsultativ .-Hoti: PAN nuk i ka votat për formimin e institucioneve

Në takimin e sotëm konsultativ ishin të pranishëm të gjithë shefat e grupeve parlamentare përveç Vetëvendosjes. Takimi është përcjellë me tensione midis palëve. Koalicioni PAN tha se nuk do të marrin pjesë në seancën e nesërme pasi që seanca është thirrur nga kryesuesi pa u konsultuar me ta. Por, në koalicionin LAA thonë se PAN-i nuk i ka votat për formimin e institucioneve dhe qëllimshëm po e zvarrit procesin e formimit të tyre./21Media