Hoxhaj ka kërkuar që javën tjetër me 24 gusht të mbahet seanca e Kuvendit të Kosovës

Në takimin konsultativ të partive politike ku po mungon VV, Enver Hoxhaj ka folur në emër të koalicionit PAN dhe ka thënë se si koalicion ata mendojnë se seanca e radhës ku merr pjesë PAN dhe ku do të dalin me propozim për kryeparlamentarin e që është Kadri Veseli të mbahet javën e ardhshme me 24 gusht./21Media