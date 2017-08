Pantina fajëson PAN-in për bllokadën

Pantina fajëson PAN-in për bllokadën

Shqipe Pantina nga VV në një prononcim për RTV21, ka thënë se shpreson që PAN-i t’i bashkohet seancës dhe siç ka deklaruar të mos ta bllokojnë konstituimin e Kuvendit.

“Unë po besoj se ata do t’i thërrasin ndërgjegjes së tyre dhe do të paraqiten në seancë, në rast se jo do të vazhdojmë, besoj se sot do të ketë një far diskutimi”, ka thënë ndër të tjerash ajo.

Sa i përket zgjedhjes së nënkryetareve, Pantina ka deklaruar se unë nuk beson se do të ndodh një gjë e tillë për shkak të procedurave. “Megjithatë unë nuk jam juriste, ndoshta juristët mund të kenë edhe një formë tjetër të interpretimit”, ka thënë ajo duke shtuar se nuk e sheh të arsyeshme të mbahet një takim konsultativ , pasi që sipas saj kjo bëhet për të për të caktuar ndonjë datë të zgjedhjeve. Shqipe Pantina ka theksuar se as data e zgjedhjeve nuk mund të caktohet për vet faktin se së pari duhet të formohet Kuvendi. Ajo e ka quajtur këtë si pikë qorre she ka mohuar që Vetëvendosje të ndihen fajtor për bllokadën “Sepse ne po i përgjigjemi thirrjeve të kryesuesit të Kuvendit, ne po paraqitemi në seancë është e drejtë e mija si deputete dhe e secilit 120 deputetëve të votojnë pro ose kundër një kandidati”, ka deklaruar ajo, përcjell rtv21.tv

Pantina nuk e ka mohuar se ndonjë kandidat tjetër i PAN-it përveç Veselit mund t’i fitojë votat për tu bërë kryeparlamentar.

Kurse sa i përket koalicionit të mundshëm ndërmjet LAA dhe Vetëvendosjes, Pantina ka thënë se ka pasur takime në nivel liderësh dhe ata kanë rënë dakord që të krijojnë grupet për harmonizimin e programit. “Por LAA ka kërkuar që procesi të vazhdojë pas konstituimit të Kuvendit dhe ne tashmë jemi duke pritur që kjo seancë të përfundojë dhe më pastaj të shohim nëse mund të shkojmë më përpara me LAA-në për koalicionin për të cilin ka një lloj dakordimi por nuk ka ndonjë marrëveshje konkrete për ta formuar qeverinë./21Media