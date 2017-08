Të dyshuarit planifikonin të bombardonin një aeroplan

Dy persona me vendbanim në Australi, planifikonin që me ndihmën e ISIS-it të bombardonin një aeroplan udhëtarësh dhe më pas të ndërmerrnin një sulm të mundshëm me gaz helmues. Sipas policisë, njëri prej të dyshuarve ka tentuar që bombën ta fus në aeroplan duke e vendosur në valixhen e vëllait të tij. Zëvendëskomisari i Policisë Federale, Majkëll Felën tha gjatë një konference për gazetarë se një komandant i lartë i ISIS-it kishte dërguar eksplozivë e materiale të tjera me një aeroplan mallrash nga Turqia, për të mundësuar ndërtimin e një pajisjeje të improvizuar shpërthyese.

Por, dy të dyshuarit të identifikuar si Khaled dhe Mahmud Khajat nuk kishin arritur të fusnin pajisjen shpërthyese në një aeroplan që do të nisej nga Sidnej në 15 korrik. Edhe skema tjetër për lëshimin gaz toksik në publik nuk u vu dot në jetë për shkak të pamundësisë për prodhimin e gazit vdekjeprurës, transmeton rtv21.tv.

“Bëhet fjalë për planin më të sofistikuar për sulme terroriste në tokën australiane. Nëse nuk do të kishte qenë për punën e mrekullueshme të agjencive të zbulimit dhe sundimit të ligjit do të ishim përballur me një ngjarje katastrofike”, tha Majkëll Felën.

Pas dështimit të planit të parë për bombardimin e një aeroplani, dy atentatorët u angazhuan për krijimin e një pajisje kimike që do të lëshonte sulfur hidrogjeni, e megjithatë, sipas policisë, skema ishte larg realizimit kur policia ndërhyri të shtunën. Ndaj dy burrat, të cilët u arrestuan të shtunën gjatë bastisjeve të zhvilluara në periferi të Sidneit, u akuzuan për përgatitjen ose planifikimin e një sulmi terrorist. Nëse do të shpallen fajtorë, mund të dënohen me burgim të përjetshëm./21Media