Mot pjesërisht i vranët

Gjykuar sipas ecurive sinoptike, vala e ajërit të ftohtë e përcjellë me reshje bore, tashmë ka filluar të tërhiqet nga rajoni ynë, kështu, sot, pritet të kemi mot pjesërisht të vranët me temperatura që do të lëvizin në mes 2 e 8 gradë Celsius.

Nesër, pritet të ketë më shumë vranësira të cilat mund të sjellin edhe reshje lokale shiu, mirëpo temperaturat nuk pritet të shënojnë ndryshime të qenësishme, ato do të sillën në mes 0 e 9 gradë Celsius, shkruan rtv21.tv.

E, sa i përketë javës së ardhshme, meteorologët parashohin mot me vranësira të cilat herë pas here mund të sjellin edhe reshje shiu. Temperaturat e mëngjesit do të lëvizin në mes 0 e 4 gradë Celsius, ndërsa maksimalja ditore do të sillet rreth 12 gradë Celsius./21Media