Temperatura maksimale do të arrijë deri në 13 gradë

Sot, mbi vendin tonë, parashihet të mbajë mot me vranësira të pjesshme, të cilat më të theksuara mund të jenë në pjesën e parë të ditës. Temperaturat do të sillen në mes 2 e 13 gradë Celsius.

Nesër, pritet që pjesa më e madhe e ditës të ketë mot me diell, ndërsa temperaturat do të sillen në mes 4 e 14 gradë celsius.

Mbi rajonin tonë, tashmë ka filluar të depërtojnë masat e ngrohta ajrore, nga Afrika Veriore, kështu gjatë tri ditëve të ardhshme pritet të kemi mot me pak vranësira e me më shumë çaste me diell.

Temperaturat do të jenë ca mbi mesataren për këte periodë të vitit, ato do të sillen në mes 4 e 15 gradë Celsius./21Media