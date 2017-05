Mot i vranët dhe me shi

Meteorologët për sot parashohin mot kryesisht të vranët. Kohë pas kohe do të ketë edhe reshje shiu që mund të përcjellen edhe me bubullima. Temperaturat do të lëvizin nga 7 deri në 17 gradë Celsius.

Edhe nesër parashihet të kemi mot me vranësira dhe me reshje sporadike shiu. Temperaturat do të shënojnë rënie ato do të sillën në mes 4 e 16 gradë Celsius.

Ndërsa në ditët në vijim, një vorbullë ciklonike nga Atlantiku, pritet të përfshijë edhe rajonin tonë. Në të njëjtën kohë nga veriu i kontinentit pritet një depërtim i masave të ftohta ajrore, kështu në pjesën e parë të kësaj jave, pritet të mbajë mot me vranësira të cilat herë pas here do të sjellin edhe reshje shiu të përcjella me bubullimë. Temperaturat do të jenë nën vlerat mesatare për këte periodë të vitit, ato do të sillën në mes 3 e 16 gradë Celsius./21Media

