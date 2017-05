Mot i vranët dhe me reshje shiu

Mot i vranët dhe me reshje shiu

Sot, mbi vendin tonë, parashihet të mbajë mot me vranësira të cilat më të theksuara do të jenë në pjesën e parë të ditës, kur pritet të sjellin edhe reshje shiu. Temperaturat do të sillën në prej 5 deri në 16 gradë Celsius.

Edhe nesër, në pjesën e parë të ditës, parashihet të kemi mot me vranësira dhe me reshje lokale shiu. Në pjesën e dytë të ditës, vranësirat pritet të shpërndahen. Temperaturat do të lëvizin në mes 5 e 18 gradë Celsius.

Ndërsa nga dita e enjte, mbi rajonin tonë, pritet të depërtojnë masa të ngrohta ajrore nga Mesdheu të cilat do të bëjnë që të kemi mot me vranësira të pjesshme dhe ngritje graduale të temperaturave./21Media

http://rtv21.tv/parashikimi-i-motit-15/