Temperatura maksimale pritet të arrijë deri ne 21 gradë Celsius

Sot, mbi vendin tonë, parashihet të mbajë mot me vranësira të pjesshme të cilat më të theksuara pritet të jenë në orët e pasditës, kur mund të sjellin edhe riga lokale shiu. Temperaturat do të sillën në mes 10 e 21 gradë Celsius.

Edhe nesër pritet të mbajë mot me vranësira të pjesshme. Mund të ketë edhe riga lokale shiu. Temperaturat do të lëvizin në mes 10 e 20 gradë Celsius.

Të mërkurën, po ashtu, pritet mot me vranësira të pjesshme dhe me reshje sporadike shiu, ndërsa në pjesën e mbetur të javës parashihet të mbizotërojë mot kryesisht i kthjellët. Temperaturat do të sillën në mes 8 e 25 gradë Celsius./21Media

